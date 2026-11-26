دخل اليوناني فانجيليس بافليديس، مهاجم بنفيكا البرتغالي، دائرة اهتمامات عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تألقه اللافت مع فريقه خلال الموسم الحالي.

وذكرت شبكة «سبورتس فيو» أن نادي توتنهام بدأ دراسة إمكانية التعاقد مع المهاجم اليوناني، حيث يراقب مسؤولو النادي مستواه عن كثب، وأرسلوا كشافين لمتابعته في مباريات بنفيكا، تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن تقديم عرض رسمي لضمه في يناير المقبل.

ويأتي تحرك توتنهام في ظل تراجع مستوى دومينيك سولانكي وتكرار إصاباته، إلى جانب عدم وضوح مستقبل المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، فضلًا عن عدم تقديم عمر مرموش الإضافة المنتظرة في مركز رأس الحربة، بحسب ما ورد في التقرير.

ولن تكون مهمة توتنهام سهلة، بعدما دخل مانشستر يونايتد سباق الاهتمام بالتعاقد مع بافليديس، بحثًا عن تدعيم خطه الهجومي بمهاجم يمتلك قدرات تهديفية مميزة، خاصة مع متابعة النادي لعدد من الخيارات الأخرى، أبرزها فيكتور أوسيمين وإيفان توني وسيرهو جيراسي.

ويستند اهتمام الناديين الإنجليزيين بالمهاجم اليوناني إلى أرقامه المميزة بقميص بنفيكا، بعدما نجح في تسجيل 11 هدفًا وصناعة 3 أهداف خلال 11 مباراة بالدوري البرتغالي، بالإضافة إلى إحرازه هدفين في 3 مباريات بالدوري الأوروبي.

وتجعل هذه الأرقام بافليديس أحد الأسماء الهجومية البارزة على طاولة الانتقالات الشتوية، وسط ترقب للموقف النهائي لتوتنهام ومانشستر يونايتد بشأن التحرك الرسمي لضمه.