أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم الخميس، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 321، محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بأكثر من 5 آلاف و200 خيمة و11 ألفا و642 بطانية، وذلك ضمن إمدادات الشتاء الأساسية التي شملتها القافلة لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.

وحملت القافلة 321 من «زاد العزة» أكثر من 1899 طنًا من المساعدات المتنوعة، شملت سلالًا غذائية ودقيقًا ومستلزمات إغاثية وطبية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

وفي سياق متصل، استقبل الهلال الأحمر المصري الدفعة 106 من الأشقاء الفلسطينيين القادمين عبر معبر رفح لتلقي العلاج، كما رافق المتعافين خلال مغادرتهم وعودتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

وتشمل الخدمات المقدمة الدعم النفسي، خاصة للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، فضلًا عن توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يسهم في تلبية احتياجات الأشقاء الفلسطينيين خلال مراحل العبور المختلفة.