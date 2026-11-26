دخل نادي ميلان الإيطالي سباق التعاقد مع البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار سعيه لتعزيز خطه الهجومي.

وذكرت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية أن إدارة ميلان تقدمت بعرض مالي تصل قيمته إلى نحو 70 مليون يورو، من أجل إقناع ريال مدريد بالموافقة على التخلي عن خدمات المهاجم البرازيلي خلال شهر يناير المقبل.

وأوضحت التقارير أن النادي الإيطالي أبلغ إندريك وممثليه برغبته الجادة في حسم الصفقة، مع إمكانية تأجيل المفاوضات إلى فترة الانتقالات الصيفية، حال تعثر إتمامها في يناير.

ويأتي اهتمام ميلان باللاعب في ظل محدودية مشاركاته مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي، وصعوبة حصوله على فرصة المشاركة بصورة منتظمة في ظل وجود النجم الفرنسي كيليان مبابي ضمن الخيارات الهجومية للفريق الملكي.

وفي المقابل، يتمسك البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، باستمرار إندريك، ويرفض فكرة رحيله خلال الفترة المقبلة، في ظل قناعته بإمكاناته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة للفريق، رغم ابتعاده عن التشكيل الأساسي.

وبذلك، تبدو رغبة ميلان في ضم المهاجم البرازيلي أمام اختبار صعب، في ظل تمسك الجهاز الفني لريال مدريد باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.