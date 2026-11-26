تعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لهجوم إلكتروني، بعدما تمكنت مجموعة قرصنة تُطلق على نفسها اسم «Boy Hacking Club» من اختراق عدد من أنظمته والوصول إلى ملفات ووثائق داخلية، في واقعة أثارت مخاوف بشأن أمن المعلومات داخل المؤسسة الكروية الأكبر عالميًا.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن مجموعة القرصنة نجحت في تجاوز أنظمة الحماية التابعة للاتحاد الدولي، من خلال انتحال هويات بعض الموظفين، والاستيلاء على ملفات يتجاوز حجمها 12 جيجابايت، فيما أكد «فيفا» تعرضه بالفعل لهجوم إلكتروني.

وادعت المجموعة أن البيانات التي حصلت عليها تتضمن وثائق هوية ومستندات متعلقة بالهجرة، إلى جانب معلومات شخصية ووظيفية تخص عددًا من كبار المسؤولين، فضلًا عن سجلات مالية وقانونية ووثائق مرتبطة بالإدارة والحوكمة الداخلية للاتحاد.

كما زعمت المجموعة امتلاكها صورًا ولقطات من الأنظمة التي تمكنت من اختراقها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة المعلومات التي ربما تعرضت للاختراق وحجم الأضرار المحتملة.

وتضع هذه الواقعة ملف الأمن السيبراني داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم تحت دائرة الضوء، خاصة في ظل حساسية البيانات التي تدعي مجموعة القرصنة الاستحواذ عليها، وما قد يترتب على تسريبها من تداعيات إدارية وقانونية.

وتترقب الأوساط الرياضية والإعلامية تطورات الواقعة خلال الفترة المقبلة، لمعرفة ما إذا كانت المجموعة ستقدم على نشر الملفات التي تزعم امتلاكها، ومدى صحة المعلومات المتعلقة بحجم وطبيعة البيانات المسروقة، خاصة أن تأكيد «فيفا» وقوع الهجوم لا يعني بالضرورة صحة جميع الادعاءات التي أعلنتها المجموعة.