علق المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على الدعوات التي تطالب بحظر سير ناقلات المواد البترولية على الطرق وقت الذروة، وذلك في أعقاب حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، إن الحادث وقع نتيجة اصطدام شخص يقود سيارته بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، بالجانب الأيمن من مؤخرة ناقلة المواد البترولية، ما أدى إلى انفجار أحد إطارات الناقلة، واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وتسرب البنزين منها، ثم اندلاع الحريق.

وأشار إلى أن أسطول صهاريج نقل البترول في مصر يتجاوز 3 آلاف سيارة، أجرت العام الماضي وحده، نحو مليون و462 رحلة، أي بمعدل 4 آلاف رحلة يوميًا.

ونوه أن السيارة تقوم بأكثر من رحلة في اليوم الواحد، مشيرًا إلى استحالة حصر حركة هذا الأسطول في 6 ساعات ضمن حركة النقل على الطريق، والتي تمتد من الثانية عشر منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا.

وذكر أن مصر تضم 3900 محطة إمداد وتموين بالوقود، والتي تحتاج شحنها بمختلف المواد البترولية على مدار الساعة، مشددًا على أهمية وصول الأسطول إلى المحطات وتوفير الإمدادات البترولية على مدار اليوم.

وأضاف: «من الناحية التشغيلية هناك شبه استحالة فنية لحصر عملية نقل وإمداد المحطات خلال فترة زمنية قصيرة، خاصة أن معامل التكرير تحتاج نقل المواد البترولية مباشرة إلى نقاط التوزيع».

وطالبت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات والمركبات السياحية وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس، بإعادة تنظيم مواعيد تحرك سيارات نقل المواد البترولية والخطرة، للحد من مرورها خلال ساعات الذروة والازدحام، إلى جانب إقرار برنامج تدريب وتأهيل إلزامي لسائقي هذه المركبات، وذلك في أعقاب حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن الحادث، الذي وقع إثر انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية واندلاع حريق امتد إلى عدد من السيارات والمركبات، يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة نقل المواد الخطرة وإجراءات تأمين الطرق، بما يضمن حماية أرواح المواطنين والعاملين ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

كما طالبت بإجراء فحوص فنية دورية ومتخصصة لخزانات الوقود والصهاريج ومكونات المركبات وأنظمة الفرامل والإطارات، والتأكد من توافر وسائل الإطفاء والطوارئ المناسبة لطبيعة الحمولة، ووضع نظام رقابي يمنع تشغيل المركبات التي لا تستوفي اشتراطات السلامة، مع مراجعة سجلات الصيانة والتشغيل للشركات المالكة والمشغلة.