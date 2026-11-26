قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تشهد تقدمًا كبيرًا في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، مؤكدًا أن مخزونها العسكري سيمتلئ قريبًا، بما يتيح لحلفائها وشركائها الاستفادة من زيادة الإنتاج.

وأوضح ترامب، في تدوينة عبر منصته «تروث سوشيال»، الخميس، أن اجتماعه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، مساء الأربعاء، في منتجع مارالاغو، تناول الحرب الروسية الأوكرانية والنزاع في إيران، إلى جانب التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والحلف.

وأضاف أن الجانبين ناقشا ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها توسيع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والعمل على التوصل إلى حل سلمي في أقرب وقت ممكن، فضلًا عن الإنفاق الدفاعي والاستثمار في الصناعات العسكرية داخل الولايات المتحدة ودول الناتو.

وأشار ترامب إلى أن الشركات الدفاعية الأمريكية تعمل على إنشاء أكثر من 20 منشأة جديدة، تركز على إنتاج صواريخ «باتريوت» و«ثاد» و«توماهوك»، إلى جانب تطوير أسلحة هجومية ودفاعية جديدة لم تُعرض بعد على الجمهور أو الدول الأخرى.

وأكد أن الولايات المتحدة لم يسبق لها إنتاج هذا الحجم من المعدات والذخائر العسكرية، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج ستعزز قدرات واشنطن وتتيح توفير إمدادات أكبر لحلفائها وشركائها حول العالم.