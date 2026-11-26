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أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات للهجوم الإيراني على دولة الكويت، باستهداف أحد المواقع الحيوية، والتسبب في وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن "الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيداً من التوتر وزعزعة الاستقرار".

وأوضحت الوزارة، أن المملكة تجدد التأكيد على أن "هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة"، بحسب موقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وأضافت أن السعودية تُحمل إيران "عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة"، وتطالبها بـ"الوقف الفوري لهذه الانتهاكات".

وجددت وزارة الخارجية السعودية تضامن المملكة الكامل مع الكويت في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها.