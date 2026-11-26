اعتقلت السلطات الإيرانية الناشط الحقوقي الإيراني البارز وكاتب السيناريو الذي كان مرشحا للفوز بجائزة أوسكار، مهدي محموديان، من منزله بالعاصمة طهران أمس الأربعاء، حسبما أفاد صديق له وهو ناشط مقيم في أوروبا في تصريح لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، اليوم الخميس.

ولم تتضح الأسباب وراء اعتقال محموديان، الذي شارك في كتابة سيناريو الفيلم الدرامي الإيراني "كان مجرد حادث" كما لم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات الإيرانية بشأن الواقعة.

وورد في حساب محموديان الشخصي على تطبيق تليجرام أن عناصر أمنية وصلوا إلى منزله أمس الأربعاء، واعتقلوه وصادروا أجهزته الإلكترونية. كما ذكر موقع "امتداد" الإخباري الإصلاحي أمس الأربعاء أنه اعتقل.

وقال حسين رزّاق، صديق محموديان وهو ناشط إيراني مقيم في أوروبا، لوكالة (أ ب)، إنه تحدث مع محموديان هاتفياً للمرة الأخيرة نحو الساعة الثانية أو الثالثة فجر أمس الأربعاء، وكان الحديث يدور حول قضية تتعلق بعقوبة الإعدام مرتبطة باحتجاجات عام 2022 التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني.

وكانت احتجاجات عام 2022 قد اندلعت عقب وفاة الشابة أميني -22 عاماً-، بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق الإيرانية، على خلفية اتهامها بعدم ارتداء الحجاب بشكل ملائم. وأسفرت الحملة الأمنية التي استمرت عدة أشهر لقمع الاحتجاجات عن مقتل مئات الأشخاص واعتقال الآلاف.

وأضاف رزّاق أن كاتب السيناريو لم يعد يجيب على هاتفه بعد ذلك، مشيراً إلى أن شهوداً أفادوا بأن أكثر من اثني عشر عنصرا امنيا مسلحا اقتحموا منزله واعتقلوه وصادروا أجهزته الإلكترونية.