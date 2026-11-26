يُعقد في الثالثة عصر غدٍ الجمعة، بأحد فنادق القاهرة، الاجتماع الفني الخاص بمواجهة الزمالك والإفريقي التونسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع الاتفاق على الزي الرسمي للفريقين خلال المباراة، إلى جانب مناقشة الترتيبات التنظيمية الخاصة باللقاء، وتحديد موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، فضلًا عن عدد من التفاصيل المتعلقة بالمواجهة.

ويمثل الزمالك في الاجتماع عبد الله حسين، القائم بأعمال المدير الإداري، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومحمد حسني مسؤول المهمات.

ويستضيف الزمالك نظيره الإفريقي التونسي في السادسة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.