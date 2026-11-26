أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي عن تطبيق مواعيد التشغيل الجديدة، اعتبارا من يوم السبت المقبل، وذلك في الاتجاهين، في ظل الخدمة المنتظمة للمواطنين وتلبية لمطالب المواطنين خاصة قاطني المناطق السكنية والتي تخدمها المرحلة الثانية (من محطة طريق السخنة وحتى محطة صن كابيتال) عبر بتعديل توقيتات التشغيل كي تتناسب مع كل أطياف المجتمع صباحا ومساءا.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن المواعيد ستكون على النحو التالي:

• من محطة الإسكندرية الزراعي:



* تحرك أول أتوبيس: الساعة 5:00 صباحا.

* تحرك آخر أتوبيس: الساعة 11:00 مساء.

• من محطة صن كابيتال:



* تحرك أول أتوبيس: الساعة 5:00 صباحا.

* تحرك آخر أتوبيس: الساعة 11:00 مساء.

ونوهت إلى أن ذلك يأتي في إطار العمل على تيسير حركة انتقال المواطنين وتوفير وسيلة نقل آمنة ومنتظمة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.