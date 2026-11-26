- محمد عبدالغفار: تطوير صناعة الأخشاب يبدأ من جودة الخامات وكفاءة الإنتاج والتصميم وتنمية مهارات العاملين

شاركت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث في افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولي للأخشاب وماكينات الأخشاب «Cairo WoodShow 2026»، المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات (CICC) خلال شهر نوفمبر، بمشاركة واسعة من الشركات العاملة في صناعة الأخشاب والأثاث وموردي الخامات ومصنعي المعدات والتكنولوجيات الحديثة، بحسب بيان من الغرفة اليوم.

وشارك في المؤتمر محمد عبدالغفار، رئيس غرفة الأخشاب والأثاث، ووليد عبدالحليم، أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، ومها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، وداوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة معرض «جلوبال وود شو».

وأكد محمد عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في كلمته الافتتاحية، اعتزاز الغرفة بشراكتها الصناعية الممتدة مع المعرض، مشيراً إلى أهمية وجود ملتقى متخصص يجمع المصنعين وموردي الخامات والتكنولوجيا ومستلزمات الإنتاج، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتطوير الأعمال.

وأوضح أن صناعة الأخشاب والأثاث تمثل قيمة اقتصادية واجتماعية كبيرة، في ظل ارتباطها بمنظومة واسعة تضم المصانع والورش وأصحاب الأعمال والعمال والفنيين والمصممين، مؤكداً أن مسئولية الغرفة تتمثل في تمثيل مصالح القطاع والتعبير عن احتياجاته والعمل مع الشركاء على تهيئة فرص أفضل لنموه وتطوره.

وأشار عبدالغفار إلى أن تطوير الصناعة يتطلب عملاً متكاملاً يبدأ من جودة الخامات وكفاءة الإنتاج، ويمتد إلى التصميم وتنمية مهارات العاملين والقدرة على الوصول إلى الأسواق، لافتاً إلى أن كل حلقة من هذه الحلقات تؤثر في قيمة المنتج المصري وقدرته على المنافسة.

وأضاف أن المعرض يمثل فرصة مهمة للتواصل بين أطراف الصناعة والاطلاع على أحدث التطورات وبناء شراكات تستجيب لاحتياجات المصنعين، مؤكداً حرص الغرفة على تحويل مشاركتها إلى استفادة عملية لأعضائها والقطاع ككل.

وكشف عن تخصيص جناح للغرفة طوال أيام المعرض الأربعة لاستقبال المصنعين والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، ومناقشة الخدمات التي يمكن أن تساعدهم في تطوير منشآتهم، إلى جانب تقديم عروض يومية لخدمات الغرفة ومجالات الدعم المتاحة وآليات الاستفادة منها.

وأضاف أن الغرفة حرصت كذلك على ترشيح متحدثين للمؤتمر المصاحب لتناول موضوعات تهم المصنعين والعارضين في مجالات الصناعة والتصميم والابتكار، بما يسهم في فتح المجال أمام أفكار قابلة للتطبيق وتعزيز التعاون بين الخبراء والمصنعين.

وأشار إلى أن فريق الغرفة سيعقد لقاءات مع العارضين من الموردين لبحث أوجه التعاون وسبل استفادة الأعضاء من منتجاتهم وخبراتهم وحلولهم الفنية، فضلاً عن عقد اجتماعات مع العارضين الأجانب لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل مع الصناعة المصرية.

وشدد عبدالغفار على ثقة الغرفة في قدرات المصنع المصري وخبرته وقدرته على التطور، مؤكداً أن دور الغرفة يتمثل في مساندة هذه القدرات وتوسيع فرص المعرفة والتعاون والنمو، بالتنسيق مع الجهات والشركاء المعنيين بالصناعة.