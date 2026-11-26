أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السوري لكرة القدم دعمها الكامل للحكم حنا حطاب، عقب الجدل الذي صاحب استبداله بين شوطي مباراة الجزيرة الإماراتي وجول جوهر الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2، وما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اتهامات تتعلق بحالته أثناء إدارة اللقاء.

وشهدت المباراة، التي أقيمت في أبوظبي وانتهت بفوز الجزيرة بهدف دون رد سجله تاليسكا، حالة من الجدل خلال الشوط الأول، بعدما احتسب حطاب مخالفة وأشهر بطاقة صفراء لحارس الفريق الإيراني، رغم أن واقعة العرقلة ارتكبها ميلسون لاعب الجزيرة في وسط الملعب، وهو ما أثار اعتراضات لاعبي الفريق الإيراني.

وتصاعدت حالة الجدل عقب استبدال الحكم السوري بين الشوطين، وسط مزاعم بشأن عدم كونه في كامل وعيه أثناء إدارة المباراة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن استبدال حطاب جاء بسبب تعرضه لوعكة صحية، مشيرة إلى خضوعه لفحص طبي تحت إشراف أطباء نادي الجزيرة، باعتباره الفريق المضيف للمباراة.

وفي المقابل، أصدرت لجنة الحكام بالاتحاد السوري بيانًا أعلنت خلاله مساندتها للحكم، بعدما اطمأنت على حالته الصحية، ونفت ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن غياب إدراكه، كما طلبت الحصول على تقرير طبي من الاتحاد الآسيوي للوقوف على تفاصيل الواقعة.

من جانبه، أعلن حنا حطاب عبر حسابه على موقع «فيسبوك» اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية ضد كل من أساء إليه أو ساهم في التشهير به، رافضًا الزج بحياته الشخصية والعائلية في الجدل المثار حول الواقعة.

وقال الحكم السوري: «أؤكد أن الحياة العائلية والشخصية ليست مسؤولية الآخرين، وليست لعبة بين أيديكم، فالدين والعقل والأخلاق لا تقبل الإساءة إلى خصوصيات الناس أو التشهير».

وأضاف: «أحتفظ بحقي الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية بحق كل من قام بالنشر أو التصريح أو ساهم في الإساءة إلي والتشهير بي، أيا كان موقعه أو صفته، سواء كان فردًا أو مؤسسة أو جهة رياضية».