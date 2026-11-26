- عادل درويش نائبا للأمين العام.. و9 دول عربية من بينها مصر تفوز بعضوية مجلس الاتحاد

أسفرت انتخابات الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والتي تتضمن المناصب القيادية للاتحاد ومجلس الاتحاد ولجنة لوائح الراديو عن فوز المرشح العربي المهندس عادل درويش بمنصب نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك عقب عدة جولات انتخابية أمام مرشح البرازيل وجزر البهاما، بأغلبية الأصوات 90 صوتا.

كما فازت تسع دول عربية بعضوية مجلس الاتحاد لعام 2030-2027 وهي: مصر، وقطر، والجزائر، والمغرب، وتونس والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، إلى جانب الدول الأخرى الفائزة من مختلف الأقاليم الجغرافية للاتحاد.

ولعضوية لجنة لوائح الراديو فاز المهندس ماجد القحطاني من السعودية والمهندسة سناء الزايري من المغرب بهذا المنصب.

وحضرت المجموعة العربية على مدار العامين الماضين، للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، حيث يعد مؤتمر المندوبين المفوضين أعلى هيئة لوضع السياسات والقرار في الاتحاد الدولي للاتصالات، ويتم تحديد التوجه العام للاتحاد، واعتماد الخطتين الاستراتيجية والمالية، وانتخاب كبار المسئولين الخمسة، وأعضاء مجلس الاتحاد (48 مقعداً)، وأعضاء لجنة لوائح الراديو (12 عضواً).

وأعربت جامعة الدول العربية عن بالغ اعتزازها بهذا الإنجاز الذي يعكس الثقة الدولية في الدور الذي تضطلع به الدول العربية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومساهماتها الفاعلة في دعم جهود الاتحاد الدولي للاتصالات، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا القطاع الحيوي.

كما أكدت الجامعة أن هذا الفوز يمثل دعماً للحضور العربي المؤثر في المحافل الدولية المعنية بالاتصالات والتحول الرقمي، وفرصة لتعزيز التنسيق والعمل العربي المشترك، والدفاع عن المصالح والأولويات العربية، والإسهام في صياغة التوجهات والسياسات الدولية المتعلقة بمستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتقدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخالص التهاني والتبريكات إلى الدول العربية الفائزة، متمنيةً لها التوفيق والسداد في أداء مهامها، بما يسهم في تعزيز مكانة الدول العربية ودورها في أعمال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات خلال الفترة المقبلة.