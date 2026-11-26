حقق منتخب مالي للناشئين الفوز على حساب نظيره منتخب فيتنام بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين والتي تقام في قطر خلال الفترة الحالية.

تقدم منتخب مالي عن طريق سانابا كيتا في الدقيقة 56، قبل أن يضيف دجيجي كويتا الهدف الثاني في الدقيقة 82.

بهذا الفوز رفع منتخب مالي رصيده للنقطة 9 في صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة، ويضمن تأهله بالعلامة الكاملة لدور الـ32، فيما تجمد رصيد منتخب فيتنام عند نقطة 1 في المركز الثالث.