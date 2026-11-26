بدت قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، هادئة على غير عادتها؛ بعدما غادر كثير من أهلها إلى بهتيم، حيث مقابر عائلة ابن القرية "حسين إبراهيم عمار"، سائق ناقلة المواد البترولية التي اشتعلت أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، لمشاركته رحلته الأخيرة، وسط حالة من الحزن على وفاته في الحادث المأساوي.

وأمام المسجد القريب من منزل المتوفى، استعاد "فخري عبدالرحمن ربيعة"، خال الضحية، في حديثه لـ"الشروق"، تفاصيل آخر لقاء جمعه بابن أخته، البالغ من العمر 45 عاما، قبل سفره، حين أوصاه وعرض عليه تلبية أي احتياجات له قبل مغادرته، قائلا: "قلت له يا ابني الله يكون في عونك، وقال لي قول لي اللي إنت محتاجه أجيبه لك أو أعمله لك قبل ما أمشي".

لم يكن "حسين"، بحسب رواية خاله، مجرد سائق يقضي ساعات طويلة في عمله، بل كان صاحب سيرة طيبة بين أبناء قريته، عرفوه بالالتزام والهدوء، والحرص على الصلاة في أوقاتها، حتى إن المسجد القريب من منزله كان جزءا من يومه، يقضي فيه ساعات لقراءة القرآن حتى صلاة العشاء.

وقال خاله إن المتوفى "لم يكن يدخن، ولم يعرف طريق السجائر، وكان يحرص على الصلاة في وقتها، ولا يشغله عن المسجد شيء"، مضيفا أن أبناء القرية يشهدون له بالخير، وأنه كان يعيش في هدوء، بعيدا عن المشكلات.

ولم تتوقف مواقف "حسين" الطيبة عند الالتزام الديني؛ إذ كان يمتلك مهارة في إصلاح الأجهزة المنزلية، ويحرص على مساعدة الأهالي في إصلاح التليفزيونات والغسالات دون أن يتقاضى مقابلا، حتى إن خاله يؤكد أنه لم يكن يقبل من أحد أجرا على ما يقدمه، قائلا: "مبياخدش جنيه من حد، حتى كوباية شاي".

ترك "حسين" وراءه ثلاثة أبناء وبنتا، أكبرهم يؤدي الخدمة العسكرية، فيما كانت الأسرة قد فقدت الأب قبل نحو 45 يوما، بعدما توفي ودُفن في بهتيم، حيث مقابر العائلة، بينما دُفنت والدته في القرية.

وأشار خاله إلى أنه علم بوفاة ابن أخته صباح اليوم، بينما تلقى بعض أفراد الأسرة نبأ الحادث مساء أمس، وتحركوا فورا، لافتا إلى أن الأسرة لم تستلم الجثمان حتى الآن، ولم يتحدد موعد الدفن، قائلا: "لسه ما استقريناش، وما نعرفش أي حاجة لغاية دلوقتي".

بدورها، أوضحت زوجة والد "حسن"، أن الفقيد كان يحنو عليها مثل أمه وأكثر، وأنها لم ترى منه إلا كل خير، قائلة: "مكانش بيقولي غير يا أمه ادعيلي يا أمي"، مشيرة إلى أنه قبل تحركه لعمله يوم الأحد الماضي، حيث ارتدى ملابس العمل المخصصة لنقل المواد البترولية وودعها طالبا الدعاء له بستر الطريق، قبل أن ينقطع الاتصال به في تمام الساعة السادسة مساء تزامنا مع وقوع الحادث المأساوي.

وأضافت زوجة والد الفقيد، لـ"الشروق"، أن الراحل كان يشعر بأن أجله قد اقترب، حيث أوصى نجله "عبدالرحمن" وشقيقه "محمد" قبل أيام قليلة بضرورة دفنه في مقابر العائلة بمنطقة بهتيم بجوار والده وجده وجدته، مؤكدين أنه كان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض.

ولفتت زوجة والد الفقيد إلى أن الراحل لحق بوالده الذي توفي منذ نحو 45 يوما فقط، مشيرة إلى أن آخر لقاء جمعهما كان يوم السبت الماضي خلال زيارتهما لقبر والده، حيث وعدها بإجراء ترميمات وتركيب سيراميك ووضع لوحة باسم والده على المقبرة.

النيابة تعلن ضبط المتسبب في حادث حريق الوراق

أعلنت النيابة العامة عن ضبط المتهم المتسبب في حادث حريق دائري الوراق وانقلاب سيارة نقل محملة بمواد بترولية، والذي تسبب في وفاة 31 شخصا وإصابة آخرين وتفحم 27 سيارة ودراجة نارية.

وأوضحت النيابة، في بيان لها، أنه استكمالا للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في حادث تصادم وحريق ناقلة مواد بترولية بالوراق بمحافظة الجيزة، وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من سؤال الشهود ومعاينة موقع الحادث وفحص ملابساته، تمكنت النيابة العامة من ضبط المتسبب في وقوع الحادث.

وباستجواب المتهم ومواجهته بما أسفرت عنه التحقيقات والمعاينات، وبما كشفت عنه الأدلة الفنية، أقر بارتكاب الواقعة حال قيادته سيارته أعلى الطريق الدائري في الاتجاه القادم من المرج صوب الهرم، برفقة والده، بسرعة 110 كيلومترات.

وأضاف المتهم أنه في أثناء تنقله بين الحارات المرورية وتجاوزه المركبات، اصطدم الجانب الأيسر من مقدمة سيارته بالجانب الأيمن من مؤخرة الناقلة، فاختلت عجلة القيادة في يديه وانحرفت سيارته إلى أقصى يمين الطريق، وانفجر أحد إطارات الناقلة، فاصطدمت بالحاجز الخرساني وانقلبت، وتسرب منها البنزين، فنشب الحريق.

وتواصل النيابة العامة استجواب المتهم للوقوف على حقيقة الواقعة وتفاصيلها، وبيان مدى مسئوليته الجنائية، كما تتابع فحص التلفيات وحصر الخسائر، واستكمال تنفيذ ما أصدرته من قرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الحادث.