يتأهب الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس لخلافة كريستين لاجارد كرئيس للبنك المركزي الأوروبي بعد مشاورات قادة الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكره دبلوماسيون بالاتحاد لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس.

وما زال ترشيح هيرنانديز دي كوس بحاجة إلى موافقة رسمية من دول منطقة اليورو.

ومن المقرر أن يخلو منصب رئاسة البنك المركزي الأوروبي قبل الموعد المحدد، وذلك بعدما أعلنت كريستين لاجارد أنها ستغادر منصبها في السابع من فبراير 2027، أي قبل نحو تسعة أشهر من الموعد الأصلي لانتهاء ولايتها.

ويأتي الدعم لترشيح هيرنانديز دي كوس بعد سحب هولندا مرشحها، كلاس كنوت، الرئيس السابق للبنك المركزي الهولندي، والذي كان المرشح الآخر الوحيد للمنصب.

ويتولى هيرنانديز دي كوس رئاسة بنك التسويات الدولية في مدينة بازل السويسرية منذ يوليو 2025، وهو مؤسسة توصف غالباً بأنها "البنك المركزي للبنوك المركزية".

وسبق له أن شغل منصب محافظ بنك إسبانيا خلال الفترة من 2018 إلى 2024. وخلال تلك الفترة، كان أيضاً عضواً في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الذي يضم محافظي البنوك المركزية الوطنية لدول منطقة اليورو.

ويبلغ هيرنانديز دي كوس من العمر 55 عاماً، وهو حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة مدريد، إلى جانب شهادتين جامعيتين في إدارة الأعمال والقانون.

والتحق للعمل ببنك إسبانيا عام 1997، حيث شغل عدداً من المناصب العليا، من بينها العمل في قسم الدراسات النقدية والمصرفية بالبنك المركزي.

وفي عام 2004، أصبح هيرنانديز دي كوس مستشاراً للمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، قبل أن يعود إلى بنك إسبانيا عام 2007.

وأيد قادة الاتحاد الأوروبي مرشحين آخرين لتولي مناصب قيادية في البنك المركزي الأوروبي، حيث من المقرر أن يتولى الألماني ماركوس برونرماير منصب كبير الاقتصاديين المقبل في البنك، فيما تستعد الفرنسية لورانس بون للانضمام إلى المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي.