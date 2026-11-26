اتفق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، اليوم الخميس، على مواصلة العمل لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء.

ودعا الملك خلال لقاء في مقر الحكومة البريطانية في لندن، إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة في الضفة الغربية، الرامية إلى توسيع الاستيطان وضم الأراضي، ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وثمن العاهل الأردني دعم الحكومة البريطانية لحل الدولتين، مشددا على ضرورة زيادة المساعدات إلى غزة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

من جهته، أوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان، أن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين.

كما شكر بيرنام ملك الأردن على دعمه حل الدولتين، الذي اعتبره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.