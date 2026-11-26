سادت حالة من الحزن والهلع في أرجاء مصر، أمس، مع انتشار مشاهد وصور الحريق المروع بعد تصادم وانفجار شاحنة نقل مواد بترولية على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة، مخلفا ضحايا بالعشرات وصرخات ودموع الملايين.

وفي ظل هذه الأجواء، تسارع المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى نقل الأخبار وتأدية دورها الرئيسي في إيصال الحقيقة ونقل القارئ إلى موقع الحادث، لتتحول التغطية الصحفية من مجرد رصد للأزمات إلى شريك حقيقي في الحماية والمساءلة، انطلاقًا من مبدأ أن المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب قد تكون الفارق بين الضياع والنجاة، لذا تستعرض "الشروق" خلال هذا التقرير أهم القواعد التي تؤكد عليها المؤسسات الدولية في تغطية الحوادث.

تؤكد مدونات السلوك الصحفي والمبادئ التوجيهية لدى المؤسسات الدولية أن تغطية الحوادث والكوارث تتطلب موازنة دقيقة بين حق الجمهور في المعرفة الدقيقة وحماية كرامة الضحايا وسلامتهم النفسية والجسدية، حيث تشدد قواعد مؤسسة رويترز على أن التحقق من صحة المعلومات أولوية دائمة تفوق سرعة النشر، وأن الخطأ المتأخر أفضل من المعلومة الخاطئة، كما تقر بواجب نقل واقع الحدث دون تجميل، مؤكدة في الوقت نفسه حظر نشر الصور أو التفاصيل الفاضحة بدافع الإثارة أو الصدمة المجانية مع وجود مبرر إخباري حقيقي وموافقة تحريرية عليا عند نشر مواد قاسية أو مؤلمة.

كما ينص ميثاق الاتحاد الدولي للصحفيين بوضوح على عدم استغلال هشاشة الضحايا وقت الفاجعة، واحترام حقهم في عدم التصوير أو الإدلاء بتصريحات، ويمنح للناجين وذوي الضحايا الحق في الرفض واحترام الخصوصية والمساحة الشخصية، ويحذر من اقتحام لحظات الفاجعة أو تصوير منازل الضحايا أو الضغط عليهم للتخلي عن إخفاء الهوية.

وتضع شبكة الصحفيين الدوليين ووكالة فرانس برس قاعدة ذهبية تتمثل في ضرورة تتبع المصدر الأصلي للمواد المتداولة على منصات التواصل، لمنع إعادة تدوير مقاطع قديمة في سياقات جديدة وإعادة الاستخدام الخاطئ لمشاهد قديمة أو تمرير محتوى خضع للتزييف الرقمي، وحظر التلاعب بالصور سواء بتعديل الصور أو مقاطع الفيديو بأسلوب يغير من حقيقتها أو يضلل المتلقي.

وبحسب دليل اليونسكو لسلامة الصحفيين عند تغطية الصدمات النفسية والمحن، يجب علي الصحفي التعريف بنفسه ومؤسسته بوضوح عند إجراء مقابلة مع ناجٍ أو قريب ضحية، وشرح كيفية استخدام المادة ومكان نشرها بما في ذلك بقاءها على الإنترنت، وإتاحة الفرصة للتوقف أو أخذ قسط من الراحة أثناء الحديث مع الضحايا وذويهم، فضلًا عن تجنب الاستغلال العاطفي، والصياغات الاستعراضية أو المبالغات التي تزيد من ألم المتضررين أو تعيد إنتاج صدمتهم.

كما تطالب المعايير التحريرية للبي بي سي الصحفيين بالاعتراف الصريح بنقص المعلومات في اللحظات الأولى للحادث، وتجنب التخمين غير الموثق أو تحويل الشائعات والروايات غير المؤكدة إلى حقائق، بالإضافة إلي الالتزام بالتصحيح الفوري وبشفافية عند وقوع خطأ في الأعداد أو التفاصيل أو الهويات، وتصحيحه بوضوح وصراحة دون إخفائه داخل سياق أخبار لاحقة.

ويشدد دليل مؤسسة بي بي سي بضرورة الالتزام بتقديم معلومات موثوقة وعملية تساعد الجمهور على حماية نفسه وفهم المخاطر في سياقها الصحيح دون بث الذعر، والتنسيق مع الخبراء والتحقق من المعلومات، والعمل جنبًا إلى جنب مع المختصين المحليين للتحقق من صحة المعلومات وتحديد أولويات الجمهور، وضمان اتساق الرسائل الإعلامية مع بقية الجهود الإغاثية، وتكييف المحتوى الإعلامي ليناسب الثقافة المحلية والاحتياجات الخاصة للفئات الأكثر هشاشة وضعفًا.