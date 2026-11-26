أعلنت النيابة العامة انتهاءها من سؤال جميع المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بذلك، في حادث التصادم والحريق الذي شهده الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، وتواصل استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إنه تم ندب مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينات الحمض النووي (DNA) من ذوي المتوفين، لإجراء المضاهاة اللازمة وتحديد هوية الجثامين التي تعذر التعرف عليها.

وأضافت أنها أمرت بحبس المتهم، قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود، والبالغ من العمر 21 عامًا، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وذلك عقب استجوابه، كما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة.

وتقدمت النيابة العامة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر المتوفين، داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.