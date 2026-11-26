قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يود أن يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يوقف جميع أشكال العدوان العسكري على الأراضي في أنحاء أوروبا، حتى يمكن التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا، وأن يتم ذلك سريعا".

وشدد ترامب، في منشور آخر عن الحرب، على أنه يجب على القوات الأوكرانية والروسية على حدٍ سواء تجنب "أي تحركات من شأنها، عمدا أو عن غير عمد، توسيع نطاق الحرب".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن روسيا تستعد لشن هجوم كبير جديد يستهدف البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية والمرافق الحيوية في أوكرانيا، بينما صرح المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أبدى ضبطا للنفس" في الحرب، من خلال موافقته على عدم استخدام الأسلحة النووية.

وأوضح كوشنر، الذي يتوسط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا إلى جانب المبعوث ستيف ويتكوف، أنه يعتقد، بعد إجراء محادثات مطولة مع بوتين، أن الزعيم الروسي يريد السلام، وذلك بعد نحو خمس سنوات من الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال كوشنر في بودكاست "إم دي ميتس" الذي يقدمه ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لشركة "أكسل سبرينجر"، إن بوتين "وافق على عدم استخدام الأسلحة النووية، وهو أمر مهم للغاية بطبيعة الحال، وأكد لنا أن ذلك ليس في نيته".

وأضاف صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "ما يقوله (بوتين) هو السلام، لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق دائما بالشروط التي يتحقق بها هذا السلام"، مشيرا إلى أن المحادثات وصلت إلى "طريق مسدود إلى حد ما" بسبب الخلاف حول مصير الأراضي الأوكرانية.

وحسب كوشنر، فإن بوتين يريد إقامة علاقة جديدة مع واشنطن، في وقت تسعى فيه روسيا إلى إبعاد حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن حدودها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تتعامل مع المحادثات بشأن أوكرانيا انطلاقا من إدراكها ضرورة إزالة ما تصفه روسيا بـ"الأسباب الجذرية" للصراع، بما في ذلك "خلق تهديدات لأمن روسيا على حدودنا مباشرة".

وأضاف لافروف، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، أن واشنطن "منفتحة على الحوار" ومهتمة بإجراء اتصالات دبلوماسية.