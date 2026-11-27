حقق نورشيلاند الدنماركي انتصارًا مثيرًا على حساب ضيفه باناثينايكوس اليوناني بنتيجة 3-2، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بمشاركة المصري إبراهيم عادل.

وفرض الفريق اليوناني تقدمه خلال الشوط الثاني، بعدما افتتح أدريانو ياجوسيتش التسجيل في الدقيقة 45، قبل أن يضاعف إلمين راستودر النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 55.

ولم يستسلم نورشيلاند للتأخر بهدفين، وبدأ رحلة العودة عن طريق ألكسندر ليند في الدقيقة 61، بعدما استغل تمريرة من إبراهيم عادل، الذي صنع الهدف الأول لفريقه.

واستمرت محاولات أصحاب الأرض حتى أدركوا التعادل في الدقيقة 78، بعدما سجل فيكتور كريستيانسن لاعب باناثينايكوس هدفًا بالخطأ في مرماه.

وبعد دقيقتين فقط، عاد ليند ليخطف الأضواء مجددًا، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 80، ليكمل ريمونتادا الفريق الدنماركي ويمنحه ثلاث نقاط ثمينة.

وشارك إبراهيم عادل في التشكيل الأساسي لنورشيلاند، وقدم تمريرة حاسمة خلال اللقاء، قبل مغادرته أرض الملعب في الدقيقة 90+1، ليشارك في الانتصار الذي تحقق بعد عودة مثيرة من التأخر بهدفين.