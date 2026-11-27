أدانت هيئة محلفين بريطانيا اليوم الخميس، رجلا مصابا بالفصام بتهمة الشروع في قتل 14 شخصا، في 3 حوادث منفصلة وقعت خلال 24 ساعة، و انتهت بطعن 10 أشخاص على متن قطار سريع متجه إلى العاصمة البريطانية لندن.

وكان أنتوني ويليامز (33 عاما) قد أقر بتنفيذ الاعتداءات، لكنه أنكر أن تكون لديه نية القتل. وتم إبلاغ محكمة كامبريدج الجنائية، خلال محاكمته، بأنه كان يعاني من حالة ذهان حادة وقت وقوع الهجمات نتيجة إصابته بالفصام.

لكن هيئة المحلفين أدانته بجميع التهم الـ14 المتعلقة بالشروع في القتل، بعد مداولات استمرت 16 ساعة و52 دقيقة، وجاءت معظم قرارات الإدانة بالإجماع.

وبدأ ويليامز سلسلة اعتداءاته بالطعن مساء 31 أكتوبر 2025، عندما طعن صبيا وحاول طعن رجلين في مدينة بيتربورو نحو 75 ميلا شمال العاصمة لندن.

ثم توجه إلى لندن، حيث طعن صبيا على متن أحد قطارات مترو الأنفاق في الساعات الأولى من صباح الأول من نوفمبر، قبل أن يعود إلى بيتربورو ويمضي معظم ساعات النهار في منزله.

وفي مساء اليوم نفسه، استقل قطارا تابعا لشركة "إل إن إي آر" وطعن تسعة ركاب وأحد أفراد طاقم القطار، خلال اعتداء استمر خمس دقائق.

ونجا جميع المصابين من الموت بعد الإصابات التي تعرضوا لها.