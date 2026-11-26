حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الأوروبية طويلة الأجل المقبلة بحلول نهاية العام، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع عام 2027.

وقال ماكرون، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس: "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 31 ديسمبر، فسيتم استئناف المناقشات خلال النصف الثاني من العام".

ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 18 أبريل. ولا يستطيع ماكرون، الذي يشغل حاليا ولايته الرئاسية الثانية، الترشح مجددا.

وحذّر ماكرون من أن عدم التوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034 سيؤدي إلى "ضغوط أكبر بكثير"، فضلا عن خطر عدم إقرار الموازنة في الموعد المحدد.

وقال: "لا أعتقد أن هذا هو الحل الأفضل لأوروبا".

ويختلف قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل بشأن سبل تمويل الاستثمارات في الأولويات المستجدة، مثل الدفاع والتنافسية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أوجه الدعم التقليدية للقطاع الزراعي ومدفوعات الدعم المخصصة للمناطق الأقل ثراءً.

ومن ناحيته، جدد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، لدى وصوله إلى الاجتماع، تمسكه بمطلب الحد من حجم الموازنة، تفاديا لزيادة كبيرة في مساهمة ألمانيا في تمويلها.