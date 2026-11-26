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بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، مع نظيره الجورجي سولخان تامازاشفيلي، الأحداث التي شهدتها المباراة التي خاضها نادي بشكطاش التركي ضد هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي في مدينة باتومي الجورجية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين، مساء الخميس، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية.

وأوضح البيان أن الوزيرين تناولا الأحداث التي وقعت خلال المباراة التي جمعت بشكطاش بفريق هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأعرب الوزير تشيفتشي عن استيائه من استخدام القوة المفرطة بحق المشجعين الأتراك، مطالبا بضمان عودتهم إلى تركيا سالمين.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية الجورجي أن الأشخاص الذين صادروا الأعلام الفلسطينية من الجماهير لم يكونوا مسئولين في الدولة الجورجية، بل مسئولين في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

كما أبلغ تامازاشفيلي نظيره التركي بأنه أوفد نائبه إلى الملعب على خلفية الأحداث التي وقعت.

يذكر أن المباراة توقفت في شوطها الأول لبضع دقائق بسبب توترات شهدتها المدرجات بعد تدخل الشرطة الجورجية بعنف ضد مشجعي فريق بشكطاش التركي.