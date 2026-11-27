حقق سيلتيك الإسكتلندي فوزًا مثيرًا على حساب تورينسي البرتغالي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي موسم 2026-2027، والتي شهدت استمرار غياب المحترف المصري هيثم حسن عن المشاركة، بعدما ظل على مقاعد البدلاء طوال اللقاء للمباراة الثانية على التوالي.

وبدأت المباراة بأفضلية مبكرة للفريق الإسكتلندي، بعدما سجل خافي فاسكيز، مدافع تورينسي، هدفًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة التاسعة، ليمنح سيلتيك التقدم مبكرًا.

ونجح داني جان في إدراك التعادل للفريق البرتغالي بالدقيقة 19، بعدما تابع كرة ارتدت من العارضة إثر تسديدة، وأسكنها الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدير الفني لسيلتيك عدة تبديلات مبكرة، وفرض فريقه سيطرته على مجريات اللعب، لكنه أهدر العديد من الفرص، في ظل صمود دفاع تورينسي أمام المحاولات الإسكتلندية.

وفي الدقيقة 84، تمكن البديل كاميلو دوران من تسجيل هدف الفوز لسيلتيك، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة بعدما خطف هدف الانتصار قبل نهاية اللقاء بست دقائق.

ورغم التقدم والبحث عن تعزيز النتيجة، فضل المدير الفني لسيلتيك عدم الدفع بالجناح الدولي المصري هيثم حسن، الذي اكتفى بمتابعة المباراة من مقاعد البدلاء، ليغيب عن المشاركة للمباراة الثانية على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع سيلتيك رصيده إلى 6 نقاط بعد مرور 5 جولات، حقق خلالها انتصارين مقابل 3 هزائم، فيما تجمد رصيد تورينسي عند 6 نقاط أيضًا، بعدما حقق فوزين وتلقى 3 هزائم.