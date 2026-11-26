قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن قطر وباكستان تواصلان جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى طرح أفكار محددة ووجود مسارات يمكن استكشافها تدرسها طهران حالياً.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله إن تبادل الأفكار وطرح المقترحات جزء من المسار المعتاد، وإن العمل الدبلوماسي مستمر تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكداً أن إيران لم تتخلّ عن هذا المسار.

وأضاف عراقجي أن موقف إيران المبدئي ثابت، وأن إعادة فتح مضيق هرمز والمضي قدماً نحو اتفاق مرهونان بتلبية مطالبها، بحسب موقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وفي يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما أرسل البيت الأبيض نص الاتفاق إلى الكونجرس في اليوم التالي.

لكن الاتفاق تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذه والملاحة في مضيق هرمز، وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي.

وأدى التصعيد حول الحرب الأمريكية الإيرانية، إلى شل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز من الخليج، ما تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والسلع الصناعية في معظم دول العالم.