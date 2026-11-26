أعلن حزب "يشار" بقيادة جادي آيزنكوت وحزب "الديمقراطيين" بقيادة يائير جولان اليوم الخميس، توصلهما إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية، ما يقرّب رئيس الأركان السابق خطوة من تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وقال حزب "الديمقراطيين" لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن الاتفاق يمهد الطريق لإنهاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد التسوية قبل التوقيع النهائي على الاتفاق.

وكتب جولان في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "وعدنا الجمهور بأننا سنزيح نتنياهو ونحمي الديمقراطية، وهذا بالضبط ما سنفعله".

وجاء الإعلان بعد ساعات فقط من استئناف الحزبين محادثات الائتلاف، التي كان حزب "الديمقراطيين" قد علّقها احتجاجًا على محادثات آيزنكوت مع حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو.

ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، يمنح الاتفاق حزب "الديمقراطيين" حقيبة وزارة الأمن القومي، من بين مناصب أخرى، في الحكومة المستقبلية، وهو المنصب الذي يشغله حاليًا إيتمار بن غفير. وقد انتقد الوزير اليميني المتطرف هذا القرار بشدة.