أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة للإعتداء الإيراني الذي استهدف مواقع حيوية في دولة الكويت وأسفر عن وقوع ضحايا ومصابين، مؤكدةً أن هذا الاعتداء يمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحذّرت الجامعة العربية من استمرار الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، بما يهدد أمن المنطقة واستقرارها، ويقوّض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وجددت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع دولة الكويت ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدةً أن أمن دولة الكويت واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية أساسٌ لعلاقات إقليمية تقوم على حسن الجوار والاحترام المتبادل.

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية مقتل المصابَين الإيطاليَّين في الاستهداف الذي تعرّض له أحد المواقع الحيوية في البلاد جرّاء العدوان الإيراني، اليوم الخميس.

وأفادت الوزارة في وقت سابق، بتمكُّن القوات المسلحة الكويتية من رصد والتعامل مع طائرات مسيّرة إيرانية معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد، موضحة أن الهجوم استهدف أحد المواقع الحيوية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، العقيد الركن سعود العطوان، إلى سقوط شظايا أسفرت عن وقوع أضرار مادية، وإصابة 4 أشخاص؛ وهم مواطن كويتي، ومقيمان إيطاليان، وآخر باكستاني، مبيناً أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.