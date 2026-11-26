أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة تحمل شحنة في مياه البحر الأسود للقوات الأوكرانية.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "في البحر الأسود جنوب أوديسا، استهدفت سفينة شحن جافة كانت تحمل شحنة ذات استخدام مزدوج للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت: "ألحقت ضربات أضرارا بمحطة توليد طاقة بقدرة 330 كيلوفولت في خاركوف، ومحطة توليد طاقة بقدرة 150 كيلوفولت في زيليني جاي بمقاطعة دنيبروبتروفسك، ومحطة توليد طاقة بقدرة 110 كيلوفولت في رادوميشل بمقاطعة جيتومير، وجميعها تغذي منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بالكهرباء".

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن القوات الروسية "تستهدف، بشكل يومي، مجمعات صناعية عسكرية في أوكرانيا، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات بدون طيار (درونز) بعيدة ومتوسطة المدى، ومراكز صنع القرار، والموانئ وبنى تحتية أوكرانية، تستخدم لأغراض عسكرية".

وفي المقابل، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في وقت سابق، إن الهجمات الأوكرانية التي نُفذت الثلاثاء والأربعاء، ألحقت أضرارا بـ3 مقاتلات روسية من طراز "ميج-31"، تُستخدم لإطلاق صواريخ فرط صوتية، وقاذفتين مقاتلتين من طراز "سو-34" في مطار سافاسليكا العسكري بمنطقة نيجني نوفجورود شرقي موسكو، وفقا لموقع قناة "الشرق الإخبارية" السعودية.

فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أنه استهدف خلال الليل خزانات نفط في منشأة تابعة لشركة ترانسنفت الروسية في إقليم باشكورتوستان.

وأضافت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في منشور عبر "فيسبوك" أنه جرى استهداف مطار مارينوفكا العسكري في منطقة فولجوجراد.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة هجمات أوكرانية بعيدة المدى على أهداف عسكرية واستراتيجية روسية، في وقت تسعى فيه كييف إلى تقليص قدرة موسكو على شن هجمات بالصواريخ والدرونز على المدن ومنشآت الطاقة الأوكرانية.