أفادت وسائل إعلام روسية بأن محكمة عسكرية في موسكو أصدرت أمرا باعتقال نائب قائد قوات الجو فضائية الروسية، ضمن تحقيق يتعلق بقضية رشوة.

ويخضع الجنرال يوري جريخوف، البالغ من العمر 64 عاما، للتحقيق للاشتباه في تلقيه رشاوى بمبالغ كبيرة للغاية، وفقا لما أوردته صحيفة "كوميرسانت" ومنصة "آر بي سي" الإخبارية نقلا عن المحكمة. ولم يتضمن التقريران أي تفاصيل بشأن الاتهامات.

وكان جريخوف مسئولا عن ضمان تزويد قوات الجو فضائية بما يكفي من الطائرات والمروحيات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ وغيرها من الأسلحة.

في السنوات الأخيرة، حمل القضاء الروسي عددا من كبار الجنرالات المسئولية الجنائية، وأصدر بحقهم أحكاما بالسجن، كانت قاسية في بعض الأحيان، على خلفية قضايا فساد. وقد راكم بعضهم ثروات لأنفسهم في أعقاب إندلاع الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وعقب إقالة وزير الدفاع سيرجي شويجو، عين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخبير المالي أندريه بيلوسوف خلفا له في مايو 2024، وكان من بين أهداف هذا التعيين تكليفه بتطهير المؤسسة العسكرية من الجنرالات الفاسدين.