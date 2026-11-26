نفى المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، اليوم الخميس، مهاجمة مركز حيوي في الكويت.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية في بيان، "ننفي بشكل قاطع وكامل ادعاءات الجيش الكويتي بشأن وقوع هجوم للقوات الإيرانية على أحد المراكز الحيوية في الكويت"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، قد صرح بأن القوات الكويتية رصدت اليوم عددا من الطائرات بدون طيار (درونز) المعادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معها.

وأضاف المتحدث أن "العدوان الإيراني الآثم استهدف أحد المواقع الحيوية، ما أدى إلى سقوط شظايا تسببت في إصابة شخصين، أحدهما كويتي والآخر باكستاني، ووفاة اثنين من الجنسية الإيطالية، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية".

هذا وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر مطلع، بأن القتيلين الإيطاليين كانا يعملان فنيين لدى مجموعة "راينميتال" الألمانية المتخصصة في الصناعات الدفاعية.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أمام مجلس الشيوخ، أن القتيلين كانا يعملان في منشأة عسكرية كويتية، مشيرا إلى أن وزارته تتابع التطورات بالتنسيق مع السفارة الإيطالية في الكويت ووزارة الدفاع، معربا عن تضامن الحكومة الإيطالية مع أسرتي الضحيتين.

ويأتي الهجوم بعد ثمانية أيام من استئناف إيران هجماتها على الكويت عقب نحو شهرين من الهدوء النسبي، في سياق التصعيد العسكري المتجدد بين طهران وواشنطن.

وكانت إيران قد أعلنت في 18 نوفمبر الجاري استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت ردا على ضربة أمريكية استهدفت جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز، كما طالت الهجمات الإيرانية المتجددة البحرين.

وسبق أن تعرضت منشآت مدنية وحيوية في الكويت بينها مطار الكويت الدولي، لهجمات إيرانية منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في 28 فبراير 2026.