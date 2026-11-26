وقعت الهيئة العامة للتطوير الدفاعي السعودية في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، مذكرتي تفاهم مع رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وتهدف المذكرتان إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار للتقنيات والأنظمة الدفاعية والعسكرية.

وأكد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي السعودية أهمية الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن توقيع المذكرتين يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات علمية وتقنية مستدامة، والارتقاء بالتعاون الثنائي في مجالات البحث والتطوير والابتكار الدفاعي، بما يسهم في تحقيق السيادة التقنية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، خلوق جورجون، أهمية تعزيز التعاون بين السعودية وتركيا في مجالات الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، تشمل التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار للتقنيات والأنظمة الدفاعية والعسكرية، معربا عن تطلعه إلى أن تحقق المذكرة أهدافها بما يعود بالنفع على البلدين، مثمنا زيارة محافظ الهيئة والوفد المرافق له.

فيما أكد رئيس مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا، أورهان آيدن، متانة العلاقات الثنائية بين السعودية وتركيا، والزخم المتنامي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز تبادل المعرفة والخبرات الفنية، وتنفيذ البرامج التدريبية، واستكشاف فرص البحث المشترك، والتعاون في مجالات الاختبار والتقييم، وصولا إلى مشاريع ملموسة وشراكات طويلة الأمد.