أعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف أحد المقار التابعة لوزارة الداخلية في مدينة الحسكة شمال شرقي الجمهورية العربية السورية، ما أسفر عن وفاة عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية- في بيان، أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الخميس- تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية العربية السورية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب والتطرف وترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، معبرةً عن خالص تعازي المملكة وصادق مواساتها إلى الحكومة السورية وشعبها وإلى ذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.