كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الخميس، عن وجود خلافين رئيسيين مع الحركات الأزوادية في الوقت الراهن.

وكشف عطاف خلال مؤتمر صحفي، أن حركة الأزواد اتخذت " قرارا خطيرا" بالتحالف مع جماعة إرهابية، معتبرا أن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة للجزائر.

كما لفت إلى أن الخلاف الثاني يتعلق بتوجه هذه الحركات، في الفترة الأخيرة، نحو البحث عن تدخل خارجي.

ومضى يقول: "المنطقة تعاني أصلا من كثرة التدخلات الأجنبية، حتى يكون من الضروري فرض مزيد من الضغوط والتدخلات الأجنبية فيها".

ومن جهة أخرى، اعتبر عطاف، أن الظروف غير مواتية على الإطلاق في الوقت الحالي لاستئناف الوساطة الجزائرية في مالي، مشيرا إلى أن بلاده وبحكم الجوار، تواصل توفير الظروف التي تسمح لجميع دول الساحل بالمساهمة في تعزيز التضامن داخل فضاء انتمائها.

وكانت جبهة تحرير أزواد قد أقرت بتقارب ميداني عسكري مع جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، خلال الهجمات التي شهدتها مالي في أبريل الماضي، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، من بينهم وزير الدفاع المالي ساديو كامارا، الذي قتل إثر هجوم استهدف مقر إقامته في مدينة كاتي قرب العاصمة باماكو.

ومن جهة أخرى، أكد عطاف، انه لا يوجد تصعيد في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حاليا، رغم اعترافه بأن هذه العلاقات ليست متوهجة بل تراجعت وتأثرت بشدة.

وردا على سؤال يتعلق بقضية الدبلوماسي الجزائري المحتجز من قبل السلطات الفرنسية منذ 596 يوما، أجاب عطاف، بان السلطات الجزائرية قامت بواجبها، وأن قنوات التواصل مع الجانب الفرنسي لا تزال مفتوحة لمعالجة هذا الملف.

ولفت إلى أن الجزائر تتعامل مع القضية عبر القنوات المتاحة، من خلال التواصل مع السلطات الفرنسية، وعلى رأسها القائم بالأعمال الجزائري في فرنسا، إلى جانب سفارة فرنسا بالجزائر، مؤكدا أن الاتصالات بين الطرفين متواصلة.