سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إجراء تعديل على طاقم الحكام المكلف بإدارة مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر، المقرر إقامتها يوم 4 ديسمبر المقبل، على ملعب علي عمار بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشمل التعديل تعيين الليبي باسم سيف النصر في منصب المساعد الأول بدلًا من التونسي خليل حساني.

وبعد التعديل، يتولى الليبي معتز إبراهيم إدارة اللقاء حكمًا للساحة، ويعاونه مواطناه باسم سيف النصر مساعدًا أول، وعليات محمد منجي مساعدًا ثانيًا، فيما تم إسناد مهمة الحكم الرابع إلى الليبي المبروك محمد.

كما أسند «كاف» مهمة حكم تقنية الفيديو إلى الصومالي عمر عبد القادر أرتان، على أن يعاونه الكيني ستيفن إليازار أونياجو ييمبي.

وعلى مستوى المراقبة، اختار الاتحاد الأفريقي التونسي بلحسن بسامرة مراقبًا للمباراة، والكاميروني إيفاريست مينكواندي مراقبًا للحكام.