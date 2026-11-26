أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس، وفاة عامل وإصابة آخرين في الهجوم الذي استهدف مصفاة جازان جنوبي المملكة، وتسبب في اندلاع حريق وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية.

وأوضح مصدر مسئول في الوزارة أن العامل المتوفى يحمل الجنسية النيبالية، فيما أصيب أشخاص من جنسيات مختلفة بإصابات متفاوتة، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال إن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة باشرت أعمالها فور وقوع الهجوم، وتعاملت مع الحريق، بينما تتواصل عمليات تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت، اليوم الخميس، تعرض مصفاة جازان لهجوم حوثي، مؤكدة أن "استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيقابله رد عسكري حازم".

وسبق أن أعلنت الوزارة، أمس الأربعاء، سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على ميناء جازان، ما أسفر عن أضرار طفيفة دون تسجيل إصابات بين المدنيين.