أعلنت شركة "فلاي دبي" للطيران الإماراتية، عزمها استئناف رحلاتها المباشرة بين دبي وتل أبيب اعتبارا من 3 ديسمبر المقبل.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، إنها حصلت على "الموافقات اللازمة من السلطات المعنية، وأتاحت حجز الرحلات عبر قنواتها المختلفة".

وكانت رحلات الشركة قد توقفت بعد تعرض رحلة متجهة من دبي إلى تل أبيب يوم 30 سبتمبر الماضي لمخطط إرهابي.

وقال النيابة العامة بالإمارات، الشهر الماضي، إن مساعد قائد الطائرة، وهو عماني الجنسية، شرع "في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقا، استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن جوريون في تل أبيب، بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية".