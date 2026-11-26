أعلن قائد قوات الحدود العراقية، الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، اليوم الخميس، إغلاق معبر الوليد الحدودي بين العراق وسوريا، وكذلك منفذ سرتك بشته بين العراق وإيران.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن السعيدي قوله: إن "قيادة قوات الحدود أغلقت معبر الوليد بين العراق وسوريا، الواقع شمالي ربيعة، وكذلك منفذ سرتك بشته بين العراق وإيران في محافظة حلبجة"، مبينا أن "المنفذين كانا يداران من قبل إقليم كردستان".

وفي وقت سابق اليوم خرج عشرات آلاف من الأكراد في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق في مظاهرات شعبية للمطالبة بالحقوق الدستورية وحماية حقوق الإقليم الدستورية.

وكان رئيس الحكومة العراقية الاتحادية علي فالح الزيدي وجه وزارة النفط والقوات الأمنية بتنفيذ عمليات لمطاردة المتورطين في عمليات تهريب النفط الخام في المناطق غير الخاضعة لسلطات حكومة الإقليم في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى الأمر الذي عدته سلطات إقليم كردستان أنه تهديد لسيادة وحقوق الإقليم .

ورفع المتظاهرون علم إقليم كردستان وتجمعوا بكثافة في الساحة المقابلة لقلعة أربيل التاريخية وهم يهتفون بشعارات تندد بقرار الحكومة العراقية الاتحادية.