تشهد مناطق شاسعة من الولايات المتحدة أحوالا جوية سيئة خلال عطلة عيد الشكر، حيث تسببت عاصفة شرقي البلاد في تأجيل العرض السنوي المئة لعيد الشكر الذي تنظمه متاجر "مايسيز"، فيما أدت الرياح العاتية والمدّ البحري المرتفع إلى إصدار تحذيرات من الفيضانات، وتسببت في تدمير جزء من رصيف بحري في إحدى المدن غربي البلاد.

وأثارت العاصفة التي تشتد قوتها على طول الساحل الشرقي مخاوف بشأن قدرة البالونات العملاقة المستخدمة في العرض السنوي على مواجهة الرياح القوية بين ناطحات السحاب في مانهاتن.

وقالت متاجر "مايسيز" في بيان إنها قررت تأجيل الفعالية إلى بعد غد السبت توخيا للحذر بعد التشاور مع مسئولي المدينة.

وشهد الساحلان الشرقي والغربي رياحا قوية وأمطارا غزيرة وفيضانات، ما تسبب في تعقيد حركة السفر خلال العطلة، رغم أن الأيام التي تسبق عيد الشكر تشهد عادة ازدحاما أكبر على الطرق وفي المطارات مقارنة بيوم العطلة نفسه.

وكان من المتوقع أن تؤثر العاصفة سلبا على حركة الطيران في المطارات الواقعة بشرق الولايات المتحدة، اعتبارا من يوم عيد الشكر وحتى صباح غد الجمعة.