وصلت بعثة فريق نادي المغرب الفاسي إلى القاهرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل المغرب الفاسي ضبفا على بيراميدز في السادسة من مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وبتكليف من المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، كان شريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي في استقبال بعثة المغرب الفاسي لدى وصولها إلى مطار القاهرة الدولي وأهدى رئيس البعثة السيد عمر بنيس رئيس الشركة الرياضية لنادي المغرب الفاسي باقة من الورورد ونقل له تحيات المهندس ممدوح عيد بما يعكس على عمق العلاقات بين الناديين والشعبين المصري والمغربي.

وتواجد مدير العلاقات بنادي بيراميدز في المطار للمعاونة في إنهاء إجراءات دخول بعثة الأشقاء في نادي المغرب الفاسي حتى مغادرة المطار وحتى الوصول إلى فندق الإقامة.

وطلب ممدوح عيد توفير كل شيء لبعثة نادي المغرب الفاسي، حبث وافق على استضافة ملعب نادي بيراميدز، لتدريبي النادي الشقيق بعد مباراة السبت يومي الأحد والاثنين قبل مغادرة القاهرة طبقا لمواعيد الرحلة الجوية العائدة بالبعثة إلى المغرب.