شهدت منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين المصري، مساء الخميس، عدة نتائج مؤثرة في جدول الترتيب، بعدما فقد كهرباء الإسماعيلية نقطتين جديدتين، بينما حقق الترسانة والداخلية ولافيينا انتصارات مهمة.

وفرض الإنتاج الحربي التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على كهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول، ليواصل الأخير نزيف النقاط ويبتعد عن صراع الصدارة، بعدما اتسع الفارق بينه وبين مسار المتصدر إلى 4 نقاط.

ورفع كهرباء الإسماعيلية رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع، بينما وصل الإنتاج الحربي إلى 15 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وفي مواجهة أخرى، خرج الترسانة بالنقاط الثلاث بعدما تفوق على النصر بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة ويتقدم إلى المركز الثامن، فيما توقف رصيد النصر عند 20 نقطة في المركز التاسع.

وحسم التعادل السلبي مواجهة السكة الحديد وبروكسي، ليصبح رصيد أصحاب الأرض 20 نقطة في المركز العاشر، مقابل 13 نقطة لبروكسي الذي يحتل المركز السادس عشر.

وحقق الداخلية فوزًا مهمًا خارج ملعبه على حساب ديروط بنتيجة 3-1، ليصل إلى النقطة 15 في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد ديروط عند 7 نقاط في قاع جدول الترتيب.

كما عاد لافيينا بانتصار ثمين من ملعب دلتا يونايتد، بعدما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السابع عشر، فيما ظل منافسه عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير.

ومن المنتظر أن تستكمل مباريات الجولة الرابعة عشرة، مساء الجمعة، بإقامة خمس مواجهات، أبرزها لقاء حرس الحدود أمام فاركو، ومباراة مسار ضد مالية كفر الزيات، إلى جانب مواجهة الإسماعيلي وبلدية المحلة.