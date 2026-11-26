رأى الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية والمالديف ووزير المالية السابق، أن حرب إيران وتأثيرها على أسعار الطاقة والنقل والشحن والتأمين أثرت على شعور المواطن المصري بثمار الإصلاح الاقتصادي.

وقال خلال برنامج «ساعة اقتصاد» الذي يقدمه الكاتب الصحفي أسامة سرايا، عبر فضائية «صدى البلد»: «لو حرب إيران مكنتش حصلت وأثرت على أسعار الطاقة بالمستوى الذي هي فيه، وأسعار النقل والشحن والتأمين، في اعتقادي أنه كان ممكن أن المواطن المصري يشعر بالثمار، ولكن للأسف الشديد، الظروف الخارجية ما زالت موجودة، وللأسف لا نعرف مداها، ولا يوجد أحد في العالم عارف الدنيا رايحة فين!».

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي في ظل الوضع القائم «سيتراجع وستزداد حالة عدم اليقين»، متابعا: «بدأت تظهر بعض الأخبار المقلقة بشأن الذكاء الاصطناعي وحجم الاستثمارات الضخمة للغاية التي جرى تنفيذها، والتي انعكست على الأسواق خاصة في ظل تحكم نحو 10 إلى 11 شركة فيها».

وذكر أن التجارة العالمية ليست في مستواها المعهود، موضحا أن تراجع النمو الاقتصادي العالمي في الخارج يؤثر على قطاع السياحة في مصر، كما أن استمرار الوضع الراهن في منطقة الخليج يرتبط بتحويلات المصريين في الخارج وفرص العمل وغيرها.

وأكد أنه لا يستطيع أحد الجزم بكيفية سير الأوضاع مستقبلا، مؤكدا في الوقت ذاته أن «المواطن المصري محق في كونه تأثر سلبا بشدة جراء مستويات الأسعار والتضخم».

واختتم: «لا أستطيع أن أحدد متى يبدأ التحسن لينعكس على المواطن بعد الحديث، أنا أرى أن الأوضاع الخارجية هي التي تمسك هذا الوضع وتمنع نزوله للمواطن، وبالتالي تطول الفترة الزمنية التي يحتاجها ليشعر بنتائج الإصلاح».