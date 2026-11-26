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أعلنت شركة «تذكرتي» فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي أمام أول أغسطس، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2026-2027.

وكشفت الشركة، عبر حساباتها الرسمية، عن إتاحة التذاكر أمام الجماهير، مع إمكانية الحجز واستلام التذاكر واستخراج بطاقة المشجع «Fan ID» من خلال منصة تذكرتي.

وتأتي هذه الخطوة قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وأول أغسطس، في إطار منافسات دور المجموعات من البطولة القارية، وسط تطلعات جماهير القلعة الحمراء لمساندة فريقها في مشواره نحو المنافسة على اللقب.

وأتاحت شركة تذكرتي إمكانية الحصول على التذاكر وبطاقة المشجع عبر منصتها الإلكترونية، استعدادًا لحضور المباراة من المدرجات.