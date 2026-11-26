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أعلن الجامع الأزهر، بتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إقامة صلاة الغائب غدًا عقب صلاة الجمعة، على شهداء الوطن ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق.

وسأل الأزهر، الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت الحصيلة النهائية لحادث اشتعال سيارة نقل محملة بمواد بترولية، أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، أسفل محور روض الفرج بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن اشتعال عدد من السيارات.

وأوضحت الوزارة أن الحادث أسفر عن وفاة 31 مواطنًا وإصابة 26 آخرين، حيث تم الدفع بـ39 سيارة إسعاف للتعامل مع تداعيات الحادث، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية العاجلة والمتخصصة.