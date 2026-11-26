أصدر نادي بشكتاش التركي بيانًا رسميًا أدان خلاله تعامل قوات الأمن في جورجيا مع جماهيره، على هامش مواجهة الفريق أمام هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، مؤكدًا اتخاذ إجراءات رسمية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المشجعين.

وأوضح النادي، في بيانه، أنه يتابع الموقف منذ وصول جماهيره إلى ملعب المباراة بمدينة باتومي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة ومسؤولي النادي تحركوا فور علمهم بوجود صعوبات أمام المشجعين في دخول الملعب.

وأضاف بشكتاش أنه تواصل بشكل فوري مع ممثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عقب علمه بأزمة دخول الجماهير، ونجح في تأمين فتح بوابات الخروج بالملعب، بما ساعد على دخول المشجعين إلى المدرجات بسرعة وأمان.

وأشار النادي التركي إلى بدء إجراءات رسمية بالتنسيق مع القنصلية العامة لبلاده في باتومي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اعتراضًا على استخدام القوة المفرطة ضد جماهيره، مؤكدًا مواصلة متابعة الأمر لضمان عودة جميع المشجعين إلى بلادهم بسلام.

كما وجه بشكتاش الشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما تواصل مع رئيس النادي سردال أدالي، وأكد متابعته الشخصية للأحداث واهتمامه بسلامة الجماهير.

واختتم النادي بيانه بتوجيه الشكر إلى الأندية التي أبدت تضامنها معه ومع جماهيره، وأرسلت رسائل الدعم عقب الأحداث التي شهدتها مدينة باتومي الجورجية.