افتُتحت مساء اليوم الخميس منافسات النسخة الثانية من بطولة كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 للرجال والسيدات، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بمشاركة 27 منتخبًا من مختلف أنحاء العالم.

وشهد حفل الافتتاح حضور الدكتور أحمد مختار، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، نائبًا عن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، ومي زين الدين رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وأولف ميرنيز رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة وعدد من الشخصيات الرياضية.

واستهلت مي زين الدين، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، كلمتها بتقديم خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وأكدت زين الدين أن الاتحاد المصري وضع خطة لاستضافة واحدة من أقوى البطولات الدولية، وعمل على إعداد ملف متكامل للتنظيم، رغم قوة المنافسة مع دول أوروبية وآسيوية، والظروف الإقليمية والدولية التي صاحبت مرحلة التقدم بالملف، مشيرًا إلى أن ثقة المجتمع الدولي في قدرات مصر وإمكاناتها كانت وراء حصولها على شرف استضافة البطولة.

ومن جانبه، رحب المهندس عادل سليم، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالوفود المشاركة على أرض مصر، معربًا عن سعادته باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي.

وفي كلمته، أعرب أولف ميرنيز، رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في مصر، مؤكدًا سعادته بافتتاح النسخة الثانية من كأس العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3.

وأشار ميرنيز إلى أن منافسات 3×3 تتميز بالسرعة والإثارة، وأن انتشارها المتزايد جعل المزيد من اللاعبين والجماهير والدول يتطلعون إلى المشاركة فيها، لافتًا إلى أهمية البطولة في إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الدول لخوض المنافسات الدولية.

ووجه رئيس الاتحاد الدولي الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة والسلطات المحلية والاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسي المتحركة، وكذلك المتطوعين والحكام والمسؤولين الفنيين والمصنفين، تقديرًا لدورهم في تنظيم البطولة وضمان نزاهة المنافسات.

واختتم ميرنيز كلمته بالإشارة إلى رمزية استضافة البطولة في مصر، وفي ظل الأهرامات التي وصفها بأنها رمز للطموح منذ آلاف السنين، داعيًا اللاعبين إلى الاستمتاع بالمنافسات وتقديم أفضل ما لديهم.

وتشهد النسخة الثانية من البطولة مشاركة 27 منتخبًا، بواقع 18 منتخبًا في منافسات الرجال و9 منتخبات في منافسات السيدات، حيث يشارك المنتخبان المصريان للرجال ضمن مجموعتين مختلفتين، بينما يخوض منتخب السيدات منافسات المجموعة الأولى.

وتأمل المنتخبات المصرية في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج مميزة، في البطولة التي تمثل محطة مهمة لكرة السلة على الكراسي المتحركة على المستوى الدولي.