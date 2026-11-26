بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف منشأة حيوية في الكويت وأدى إلى مقتل إيطاليين اثنين.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا مع تاياني، أعرب خلاله عن أسفه لمقتل المواطنين الإيطاليين في الهجوم، وقدم تعازيه وتضامن بلاده مع الحكومة والشعب الإيطاليين.

ووصف عراقجي الاتهامات الموجهة إلى إيران بالوقوف وراء الهجوم بأنها لا أساس لها، مؤكدا أن بلاده لا علاقة لها بالحادث.

كما أبدى استعداد طهران للتعاون مع حكومتي الكويت وإيطاليا لتحديد مصدر الهجوم والجهات المسئولة عنه، وكشف جميع ملابساته.

وكان الجيش الكويتي أعلن أن هجوما بطائرة مسيّرة نُسب إلى إيران استهدف منشأة ذات أهمية حيوية في البلاد.

وأفادت السلطات الكويتية في بيان أولي بإصابة 4 أشخاص، بينهم مواطن كويتي ومواطنان إيطاليان وآخر باكستاني، قبل أن تعلن لاحقاً وفاة المصابين الإيطاليين.