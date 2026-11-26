حرص مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة إنسانية عقب حادث الوراق، الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة أعرب خلالها عن تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين، داعيًا القادرين على المساهمة في تقديم الدعم الإنساني، كل حسب استطاعته.

وقال حارس الأهلي في رسالته: «كرة القدم والرياضة بشكل عام جزء مهم من الحياة الاجتماعية والثقافية، ولا يمكن أن تكون بمعزل عما يحدث في المجتمع من حولنا».

وأضاف: «وكما نتشارك لحظات الفرح والانتصار، علينا أيضًا أن نتشارك المسؤولية في أوقات الحزن والأزمات».

ووجه مصطفى شوبير دعوة إلى كل من يستطيع المساهمة، مهما كانت قيمة مساهمته، للمشاركة في هذا الواجب الإنساني، مؤكدًا أهمية التكافل والتضامن في مثل هذه الظروف.

واختتم رسالته بتقديم خالص التعازي لأسر الضحايا، قائلًا: «رحم الله المتوفين، ونسأل الله الشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يحفظ أهلنا وبلدنا من كل سوء».