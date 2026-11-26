قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن أرقام ضحايا حادث دائري الوراق تخفي وراءها قصصا إنسانية مؤلمة لأب كان عائدا لأولاده، وشاب كان في طريقه لعمله، وزوج كان عائدا إلى منزله.

وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن النيابة أعلنت عن ضبط قائد السيارة الملاكي المتسبب في الحادث وحبسه، وأوضحت أنه كان يقود السيارة بسرعة 110 كيلومترات في الساعة وينتقل بين الحارات قبل أن يصطدم بالناقلة، مؤكدا أن تحديد المسئولية النهائية يظل في يد القضاء بعد استكمال التحقيقات.

ولفت إلى أن سيارة نقل المواد البترولية مملوكة لشركة خاصة متعاقدة على نقل المنتجات البترولية، ولا تتبع وزارة البترول، متسائلا: "من يراقب نقل هذه الشركات؟ وهل سيارات نقل المواد الخطرة تخضع لفحص دوري حقيقي، وهل تتم مراجعة الإطارات والفرامل وأنظمة الأمان باستمرار، وهل السائقون مؤهلون للتعامل مع شحنات قد تتحول في لحظة إلى كارثة".

وشدد على أن هذه التساؤلات ليست فنية بعيدة عن المواطن، ولكن تتعلق بحياة الناس وأمنهم على الطرق، كون أي خطر أو خطأ في نقل المواد البترولية لا يدفع ثمنه السائق وحده، ولكن يدفع ثمنه عشرات الأبرياء الذين لا ذنب لهم.

وأكد أن "التعويض مهما بلغ حجمه لن يعوض طفلا فقد أباه، أو زوجة فقدت زوجها، أو أما فقدت ابنها"، ولكن واجب المجتمع والدولة ألا تشعر هذه الأسر بأنها تُركت وحدها بعد انتهاء الحادث، مشددا على أنه لا يجب أن تضيع هذه الرسالة وسط الحزن وآلامه.

وطالب بضرورة الخروج من تفاصيل الحادث إلى الدرس الأهم بإجراء "مراجعة شاملة لمنظومة نقل المواد البترولية، وفحص السيارات الناقلة، والالتزام بصيانتها، والتأكد من كفاءة السائقين والتزامهم بقواعد المرور، ومراجعة شروط التعاقد مع الشركات الخاصة، ودراسة إجراءات إضافية لتأمين نقل المواد الخطرة على الطرق المزدحمة"، مؤكدا ضرورة وجود "رقابة ومحاسبة حقيقية".

وأضاف أن حركة السيارات عادت على الطريق الدائري، وأُطفئت النيران، ورُفع الحطام، لكن "الوجع لا يزال موجودا في بيوت فقدت أحباءها، وأسر ستظل تتذكر هذه الليلة طوال العمر".

ودعا إلى "محاسبة كل من يثبت تقصيره"، ومراجعة جميع إجراءات السلامة حتى لا تتكرر الكارثة وتتحول المأساة إلى مجرد خبر ينتهي بانتهاء النشرة، مشددا على أن "حياة المصريين أغلى من أي شُحنة بترول، وأغلى من أي تعاقد، وأغلى من أي حسابات".