قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن أوكرانيا لديها معلومات تفيد بأن روسيا تخطط ‌لشن هجوم جديد واسع النطاق على البلاد في الأيام المقبلة.

وقال زيلينسكي، في خطابه "للأسف، لدينا معلومات عن هجوم جديد واسع النطاق يعكف الروس على التحضير له".

وأضاف "يُرجى في الأيام المقبلة الانتباه إلى ⁠إنذارات التهديدات الصاروخية، وعلى روسيا أن تعلم أننا سنعيد بناء ما لدينا وسنرد على كل ضربة روسية".

وقال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن روسيا قصفت المدينة بصواريخ باليستية خلال الليل، مما ‌تسبب ⁠في إصابة سبعة أشخاص واستهداف مركز تجاري ومبنيين آخرين، بينما أعلنت موسكو أنها قصفت مواقع مرتبطة بالطائرات بدون طيار (درونز) في المدينة.

وأفادت المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن درونز أوكرانية ⁠قصفت مصفاة نفط في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأعلن الجيش الأوكراني أيضا أنه قصف خزانات نفط تابعة لشركة ترانسنفت ⁠الروسية في منطقة باشكورتوستان بوسط البلاد خلال الليل، وقاعدة مارينوفكا الجوية العسكرية في منطقة فولجوجراد.

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